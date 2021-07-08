Фотофакт. Сотни минчан пришли на стадион Динамо смотреть матч Англия - Дания

Минчанам полюбился формат просмотра футбольных матчей прямо на футбольном поле. Фото: Геннадий МОЖЕЙКО

Ранее «Комсомолка» рассказывала о том, что на минском стадионе «Динамо» открылась фан-зона для любителей футбола. Фанаты Евро-2020 в Минске теперь могут бесплатно прийти на главный стадион страны и наслаждаясь удобством фудкортов и других активностей болеть за любимые команды. Не беспокойтесь, футбольное поле для этого специально «усыпили».

В среду, 7 июля, на стадионе «Динамо» шла трансляция матча Англия - Дания. Матч выдался жарким и волнующим, победили британцы - вот, что произошло во время этой игры. В финале англичане сразятся с итальянцами, которые вышли в финал после победы над командой Испании.

Как болели минчане 7 июля? Вот, что пишут в соцсетях: «На фан-зоне полный газон народу!», «Шикарный футбольный вечер», «Формат просмотра футбола, который сейчас в Минске, мне очень нравится. Стадион Динамо открылся по-новому! Закончится футбол - предлагаю пустить сериальчики!».

Футбольные вечера на минском стадионе «Динамо» продляться до 11 июля - в этот день в Лондоне на стадионе «Уэмбли» состоится финал Евро-2020. Напомним, болельщики приходят смотреть игры по бесплатным билетам.

На финал лимит бесплатных билетов для скачивания, увы, уже исчерпан. Однако в порядке живой очереди на стадион обещают пропустить еще 1500 человек, кроме тех, кто придет с билетом. В приоритете те, у кого есть «Сертификат о вакцинации против коронавируса».

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