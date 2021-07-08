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Минск8 июля 2021 7:39

Фотофакт. Сотни минчан пришли на стадион Динамо смотреть матч Англия - Дания

В фан-зоне наблюдался ажиотаж, а билеты для скачивания закончились задолго до главного спортивного события
Надежда БУТОВИЧ
Минчанам полюбился формат просмотра футбольных матчей прямо на футбольном поле.

Минчанам полюбился формат просмотра футбольных матчей прямо на футбольном поле.

Фото: Геннадий МОЖЕЙКО

Ранее «Комсомолка» рассказывала о том, что на минском стадионе «Динамо» открылась фан-зона для любителей футбола. Фанаты Евро-2020 в Минске теперь могут бесплатно прийти на главный стадион страны и наслаждаясь удобством фудкортов и других активностей болеть за любимые команды. Не беспокойтесь, футбольное поле для этого специально «усыпили».

В среду, 7 июля, на стадионе «Динамо» шла трансляция матча Англия - Дания. Матч выдался жарким и волнующим, победили британцы - вот, что произошло во время этой игры. В финале англичане сразятся с итальянцами, которые вышли в финал после победы над командой Испании.

Как болели минчане 7 июля? Вот, что пишут в соцсетях: «На фан-зоне полный газон народу!», «Шикарный футбольный вечер», «Формат просмотра футбола, который сейчас в Минске, мне очень нравится. Стадион Динамо открылся по-новому! Закончится футбол - предлагаю пустить сериальчики!».

Футбольные вечера на минском стадионе «Динамо» продляться до 11 июля - в этот день в Лондоне на стадионе «Уэмбли» состоится финал Евро-2020. Напомним, болельщики приходят смотреть игры по бесплатным билетам.

На финал лимит бесплатных билетов для скачивания, увы, уже исчерпан. Однако в порядке живой очереди на стадион обещают пропустить еще 1500 человек, кроме тех, кто придет с билетом. В приоритете те, у кого есть «Сертификат о вакцинации против коронавируса».

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