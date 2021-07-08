Что происходит на «Гродно Азот» после внеплановой остановки одного из цехов

Был внепланово остановлен один из цехов на «Гродно Азоте». Фото: «Гродненский химик»

На «Гродно Азот» в среду, 7 июля, внепланово остановился цех азотной кислоты и карбамидно-аммиачной смеси. На предприятии предупреждали, что во время пусковых работ могут быть выбросы выхлопов рыжего цвета - кратковременный рост NO .

Также корпоративное издание завода «Гродненский химик» сообщило, что пусковые операции в цехе АКиКАС сопровождаются контролем качества атмосферного воздуха на территории предприятия по периметру, на промышленной площадке и на границе санитарно-защитной зоны с учетом направления ветра с момента остановки цеха.

- Превышения допустимых концентраций не выявлено, - прокомментировали в санитарной лаборатории «Гродно Азота».

Уточняется, что одновременно отбор проб производили специалисты филиала «Гродненского областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

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