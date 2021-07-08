В жесткой аварии на МКАД столкнулись три авто: пострадал 11-летний ребенок

"Ауди" после столкновения столкнулась с отбойником. Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

В ДТП на МКАД пострадал ребенок, сообщила пресс-служба УГАИ ГУВД Мингорисполкома в официальном телеграм-канале.

Авария произошла на МКАД в Минске вечером в среду, 7 июля. Примерно в 18.40 часов на кольцевой автодороге столкнулись две легковушки. Водитель «Мазда» в третьей полосе, направляясь в сторону Игуменского тракта, допустила столкновение с «Ауди», который ехал впереди. За рулем машины находилась 38-летняя женщина.

По предварительной информации ГАИ, авария произошла из-за несоблюдения дистанции между машинами.

Серьезная авария произошла из-за несоблюдения дистанции между машинами. Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

- От удара «Ауди» отбросило в крайнюю правую полосу, там она столкнулась с металлическим ограждением. «Отскочив» от отбойника «Ауди» снова оказалось в третьей полосе и врезался в стоящую «Тойоту», - прокомментировали в пресс-службе.

В аварии на МКАД пострадал 11-летний мальчик, который ехал в «Мазде». Ребенок не был в специальном удерживающем устройстве, школьника госпитализировали.

По факту аварии проводится проверка.

В ГАИ напомнили, что маленьких пассажиров возрастом до 12 лет в авто перевозить необходимо на заднем или переднем сидении в автокресле либо бустере.

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