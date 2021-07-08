Вакцины vs СOVID-19: в ВОЗ сказали, кто побеждает. Вам это не понравится

Массовая вакцинация не может пока одержать верх на «ковидом» и этому есть объективные причины. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Глава ВОЗ заявил, что новые штаммы коронавируса побеждают в «соревновании» с вакцинами, пишет ТАСС.

Причиной того, что массовая вакцинация не может пока одержать верх на «ковидом» является то, что в мире существует неравенство в производстве и распределении прививок.

- Варианты (коронавируса - Прим.) выигрывают сейчас гонку с вакцинами вследствие неравенства в производстве и распределении вакцин, что угрожает также глобальному экономическому восстановлению, - предупредил Тедрос Гебрейесус.

Также гендиректор ВОЗ в ярких красках раскритиковал возникший «вакцинный национализм». Он заявил, что «горстка стран имеет львиную долю» вакцин, но такая стратегия является «морально несостоятельной и неэффективной для мирового здравоохранения».

- Некоторые государства с широким охватом вакцинации населения ослабляют санитарные ограничения, как будто пандемия уже закончилась. Но вместе с этим слишком много стран во всех регионах мира сталкиваются с резким ростом случаев COVID-19 и госпитализаций, - напомнил Гебрейесус.

Глава ВОЗ заявил о волне смертности в регионах Африки, Азии и Латинской Америки, что происходит из-за острой нехватки кислорода и лекарственных препаратов.

- Мир должен объединиться и заниматься пандемией сообща, - подчеркнул он.

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