Стало известно, как уровень тестостерона влияет на риск смерти от COVID-19

Ковид охотится за мужчинами со сниженным уровнем тестостерона. Фото: pixabay.

Ученые выяснили, как связаны уровень тестостерона в организме мужчин и риск смерти от ковида. Исследование проводила группа медиков из Милана, пишет Медицина и Наука.

Были проанализированы данные 305 мужчин, инфицированных коронавирусом, и здоровых мужчин. Оказалось, что у 90 процентов больных ковидом уровень тестостерона был снижен. Среди здоровых участников исследования такое снижение наблюдалось всего у 17 из сотни. Степень тяжести ковида оказалась связана с уровнем тестостерона в мужском организме. Чем тяжелее протекало заболевание, тем меньше в ниже был уровень половых гормонов в крови пациентов.

-Исследование определило увеличение количества летальных исходов почти на 65% у мужчин, у которых был выявлен серьёзный дефицит гормона тестостерона, – сделали вывод ученые.

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