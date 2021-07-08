В Беларуси заблокировали «зеркальный» сайт «Еврорадио»

Мининформ заблокировал "зеркальный" сайт "Еврорадио". Фото: логотип "Еврорадио"

В Беларуси заблокировали доступ к «зеркальному» сайту ресурса «Еврорадио», сообщило БелаПАН.

Уточняется, что еще 7 июля «зеркало» сайта в Беларуси открывалось, но 8 июля доступ был заблокирован.

При попытке перейти по адресу «зеркала» сайта Еврорадио (euroradio.pl - Прим.) отображается сообщение: «Доступ к информационному ресурсу ограничен на основании решения Министерства информации Республики Беларусь, принятого в соответствии с Законом Республики Беларусь «О средствах массовой информации».

Напомним, основной сайт медиа - euroradio.fm - в Беларуси заблокировали еще летом 2020-го года. Открыть его сейчас можно только через VPN.

А не так давно Совмин Беларуси закрыл корпункт «Еврорадио» в Минске.

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