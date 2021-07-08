Видеофакт. В Минске МЧСовцы спасали утят, которые не могли выбраться из шлюза

Маленькие утята попали в беду на шлюзе, помогли спасатели. Фото: МЧС.

Утром 8 июля минские спасатели вызволяли утят, которые попали в безвыходное положение.

Около девяти утра в МЧС поступило сообщение о том, что в одном из шлюзов Слепянской водной системы по улице Столетова, 1 оказались маленькие утята. Птенцы не могли сами выбраться из шлюза. Мама-утка была рядом, но ничем не могла помочь птенцам.

-Поскольку в этот момент помощь людям не требовалась, работники МЧС нашли возможность подъехать к месту и спасти утят, - рассказали в пресс-службе МЧС.

Утят достали из шлюза и выпустили в безопасном месте.

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