Не открывается сайт «Нашай Нiвы» - и в Беларуси, и за границей

Cайт «Нашай Нiвы» перестал открываться. Фото: Instagram @nashaniva

В четверг, 8 июля, в Беларуси перестал открываться сайт медиаресурса «Наша Нiва». При попытке зайти на сайт «сбрасывается соединение», информационная плашка о блокировке пока не появляется.

В ряде СМИ появилась информация о том, что сайт «Нашай Нiвы» не открывается и за пределами Беларуси, проинформировал телеграм-канал издания.

Появилась также информация о том, что у сотрудников редакции проходят обыски, а редактор издания Егор Мартинович может быть задержан. На 10.40 часов официальных комментариев или подтверждения данной информации не было.

Также телеграм-канал «Нашай Нiвы» около 11.00 сообщил, что дома у редактора Андрея Скурко проходит обыск.

На своей странице в Фейсбуке жена главреда «Нашай Нiвы» Егора Мартиновича Адарья Гуштын написала, что он не выходит на связь и пропал вместе с собакой, которую пошел выгуливать.

В Мининформе официально прокомментировали, что сайт «Нашай Нiвы» был заблокирован на основании уведомления Генпрокуратуры.

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