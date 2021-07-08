Минфинорм объяснил, что происходит с сайтом «Нашай Нiвы»

Мининформ пояснил, что сайт "Нашай Нiвы" заблокировали на основании уведомления Генеральной прокуратуры. Фото: dompressy.by

Ранее «Комсомолка» сообщала о том, что 8 июля перестал открываться сайт «Нашай Нiвы», а у сотрудников, возможно, проходят обыски.

Позже в Министерстве информации Беларуси прокомментировали эту ситуацию. По официальной информации ресурс nn.by был заблокирован из-за уведомления Генпрокуратуры. Что было связано с размещением на сайте запрещенной информации.

«На основании уведомления Генеральной прокуратуры в связи с размещением информации, распространение которой запрещено пунктом 1 статьи 38 Закона Республики Беларусь «О средствах массовой информации», Министерством информации принято решение об ограничении доступа к интернет-ресурсу nn.by», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

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