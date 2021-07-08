СМИ сообщают о массовых обысках у активистов в регионах

Обыски проходят у активистов в Беларуси. Фотоиллюстрация
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
О том, в нескольких белорусских регионах одновременно в четверг, 8 июля, проходят обыски у активистов, проинформировал телеграм-канал ресурса «Наша Нiва».
Ресурсу стало известно, что массовые обыски проходят в квартирах активистов в Светлогорске, Глубоком, Орше и Докшицах. Официальные причины обысков пока неизвестны. Сообщалось о задержании в Орше правозащитника и журналиста Игоря Казмерчака.
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