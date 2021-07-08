Лукашенко обратился к офицерскому корпусу: «Деваться вам некуда»

Лукашенко заявил о заявил о начале «террористической атаки на Беларусь». Фото: БелТА

В четверг, 8 июля, президент Беларуси Александр Лукашенко участвовал в церемонии чествования выпускников высших военных учебных заведений и высшего офицерского состава, сообщила пресс-служба президента.

Выступая перед белорусскими офицерами Александр Лукашенко подчеркнул, что данная церемония - это событие государственной важности.

- Потому что офицерский корпус - это опора государства и, прежде всего, безопасности государства. К офицерам всегда предъявляются высокие требования, - заметил он.

Лукашенко также сказал о том, что происходит вокруг Беларуси и в мире в целом, заявил, что «на глазах разрушается архитектура международной безопасности», заметил, что если прямо сказать, то «ее уже не существует».

- Многосторонние мировые площадки, призванные поддерживать мир и безопасность на планете, деградировали и демонстрируют неспособность эффективно выполнять свои функции, - уверен Александр Лукашенко.

А далее, переходя к теме внешней политики, он заявил о начале «террористической атаки на Беларусь», напомнил о санкциях и других «дискриминационных мерах политического характера» в отношении республики. Это происходит, по его мнению, из-за стремления коллективного Запада установить «свою гегемонию».

- Почему нас? Потому что мы всегда были на их пути. Просто мы оказались не в то время и не в том месте, в котором бы им хотелось, - заявил Лукашенко.

Пояснил: «Мы не хотим воевать. У нас нет такой цели». Но и добавил, что Беларуси «есть чем ответить, тем силам, которые пытаются играть мускулами на западных рубежах».

После церемонии награждения офицерского состава Лукашенко подвел итоги, сказал, что много говорил о задачах силовых ведомств, но теперь хотел бы обратиться к офицерам «по-мужски».

- Деваться вам некуда: в прошлому году военнослужащие силовых подразделений так высоко подняли планку действий по защите нашего отечества, что удерживать ее на такой высоте будет непросто. Но мы люди военные, еще раз подчеркиваю, деваться нам некуда. Спасибо вам за все. Мужества, будьте всегда честны, не допускайте ни в коем случае предательства, - процитировало БелТА Лукашенко.

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