Врач рассказал, почему в жару опаснее болеть ковидом и не только

В жару, как ни странно, усиливается опасность переохлаждения. А значит, заболеть проще и течение болезни может быть тяжелее, уверяет медик. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В жаркую погоду течение ковида, как и других заболеваний, может быть намного тяжелее. Об этом рассказывает РИА Новости со ссылкой на главного внештатного специалиста по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрея Тяжельникова.

По словам Тяжельникова, жара отягощает течение коронавируса, как и других заболеваний, так как сама по себе жаркая погода – это большой стресс для организма. В жару есть риски переохлаждения, снижается иммунитет, и организм становится более уязвимым для бактерий и вирусов.

Врач посоветовал болеющим людям особое внимание уделять температуре в помещении, где они находятся, поддерживать ее на комфортном уровне и не допускать излишней сухости воздуха – регулярно проветривать и делать влажную уборку. -Прививку нужно сделать как можно скорее, без промедления, особенно людям, находящимся в группе риска, – имеющим хронические заболевания, пожилым и людям с ослабленным иммунитетом, - заявил Тяжельников, комментируя аномальную летнюю жару.

В Беларуси июль и август прогнозируются жаркими. В июле синоптики обещают до 34 градусов тепла, в августе – также более 30.

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