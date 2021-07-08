Вместо Шеймана: Лукашенко назначил нового управляющего делами президента

Александр Лукашенко назначил Валерия Иванова управляющим делами президента. Фото: president.gov.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил Валерия Иванова управляющим делами президента. Об этом сообщили в его пресс-службе.

До этого момента Иванов был главой Белкоопсоюза.

– Мною принято решение о назначении вас управляющим делами президента. Должность среди 11 высших должностных лиц. То есть вы не просто управляющий делами президента, но и будете дополнительно заниматься вопросами, как высшее должностное лицо. Это значит, что не ваших вопросов в Беларуси нет. Они все ваши, где бы вы ни ходили, что бы вы ни делали, – заявил Лукашенко, назначая Иванова, его цитирует БЕЛТА.

По его словам, на этой должности у нового управляющего будет «дело на каждом метре».

– Всегда для высших должностных лиц на каждом метре нашей Беларуси есть дело. Это не патетика, не громкие фразы. Так должны работать высшие должностные лица, – добавил Лукашенко.

До нового назначения Иванов был главой Белкоопсоюза. Фото: president.gov.by

Он также заявил, что обстановка в Беларуси не критическая, и поручил не допускать ухудшения.

– Обстановку вы видите. Она, слава богу, не критическая. Но нам ни в коем случае нельзя допустить критичности этой обстановки. Поэтому я сделал выбор, исходя из вашего опыта. Вас жизнь побросала. Начиная с Круглого, «Рассвета» (в 1977-1997 годах Валерий Иванов работал на различных должностях в Круглянском районе, в том числе руководил сельхозпредприятиями, курировал соответствующую сферу, а с 1997 по 2002 год был председателем колхоза «Рассвет» в Кировском районе), вы всегда шли туда, где было тяжело, где надо было навести порядок. Я это очень ценю, и я это никогда не забуду, – сказал Лукашенко.

Напомним, что ранее управляющим делами президента был Виктор Шейман. Однако 11 июня этого года он подал в отставку. 15 июня он официально был освобожден от этой должности указом Лукашенко.

Тогда сообщалось, что Виктор Шейман освобожден в соответствии со статьей 84 Конституции Беларуси в связи с выходом в отставку (подпункт 1.8 пункта 1 статьи 40 Закона "О государственной службе в Республике Беларусь"). На этом посту он находился с 2013-го года, а до этого был помощником президента.

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