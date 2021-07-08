В Минздраве будут обезличивать данные пациентов, и вот зачем

Персональные данные пациентов в информационной системе Минздрава будут обезличены. Фото: Раиса ЮДИНА

В Минздраве заявили о разработке центральной программной платформы ЦИСЗ, которая, в числе прочего, будет обеспечивать обезличивание данных людей, которым оказывается медицинская помощь. Это будет делаться в целях сохранения конфиденциальности, объяснили в ведомстве.

ЦСИЗ – это интегрированная информационная система, которая обеспечивает хранение и обработку медицинской информации. В ней будут храниться электронные медицинские карты пациентов. В медкартах указываются персональные данные – фамилия, имя, отчество, данные о документах, удостоверяющих личность, адреса, фотоизображения, информация о месте работы или учебы пациента и так далее. Чтобы предотвратить утечку персональных данных, их предполагается обезличивать путем введения идентификаторов, замены состава, декомпозиции, сообщили в Минздраве.

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