До +34°С и желтый уровень опасности: синоптики рассказали, какая погода будет в Беларуси 9 июля

9 июля максимальная температура воздуха достигнет +34°С Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Очень жарко будет в Беларуси в пятницу, 9 июля. Об этом сообщили в Белгидромете. В этот день максимальная температура воздуха достигнет +34°С, синоптики объявили желтый уровень опасности.

Также в пятницу будет небольшая облачность, в основном без осадков. Ветер будет юго-восточный, южный 4-9 м/с, днем по западу порывы до 14 м/с.

Ночью столбики термометров поднимутся до отметки в +13°С… +19°С, местами будет +20°С… +22°С. Днем жара достигнет +28… +34°С.

Также в Белгидромете отметили, что днем 9 и 10 июля в Минске максимальная температура воздуха достигнет +30..+32°С.

Читайте также:

Будет жарко? Синоптики рассказали, какая погода ожидается в июле и августе в Беларуси

По предварительным данным, и в июле будет +34°C, в августе тоже вероятна жара выше +30°C (подробности).

Так жарко не было 100 лет! Вот где в Беларуси побили вековые рекорды температур

Жара в июле в Беларуси снова усиливается, но до июньских рекордов пока далеко (подробности).