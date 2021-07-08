Силовики пришли в редакции региональных независимых изданий

В редакции региональных изданий пришли силовики. Фото носит иллюстративный характер. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Представители силовых структур 8 июля пришли в редакции независимых газет в регионах. Об этом сообщается в телеграм-каналах изданий «Брестская газета» и «Интекс-пресс».

«В редакцию БГ пришли силовики, сообщают сотрудники , которые не находятся в редакции. По словам очевидцев, четыре или пять человек стучали в дверь редакции и грозились выломать дверь», - говорится в сообщении телеграм-канала «Брестской газеты».

Сообщение в ТГ «Интекс-пресс» еще лаконичнее: «В редакцию пришли с обыском из КГБ».

Также сообщается, что утром был задержан редактор сайта orsha.eu Игорь Казмерчак. Около шести утра к Казмерчаку пришли сотрудники ДФР, изъяли ноутбук и телефон и попросили проехать с ними. Где сейчас Казмерчак и в каком статусе он находится, неизвестно.

Официальных комментариев от правоохранительных органов пока не поступало.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

СМИ сообщают о массовых обысках у активистов в регионах

Правоохранители с обыском пришли к ряду активистов. ПОДРОБНОСТИ.

Не открывается сайт «Нашай Нiвы» - и в Беларуси, и за границей

Об этом и об обысках у сотрудников сообщают средства массовой информации. ПОДРОБНОСТИ.

Минфинорм объяснил, что происходит с сайтом «Нашай Нiвы»

Ресурс перестал открываться 8 июля. ПОДРОБНОСТИ.