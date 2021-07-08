Курсы евро и доллара заметно выросли в Беларуси 8 июля

Белорусский рубль на торгах валютно-фондовой биржи 8 июля ослаб к трем основным валютам. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Белорусский рубль на торгах валютно-фондовой биржи 8 июля ослаб к трем основным валютам. Причем курсы доллара и евро заметно выросли.

Так, доллар подрос в цене на 1,44%, или на BYN 0,0369 – до 2,5921 рубля. Отметим, что накануне он тоже вырос, тогда курс составил Br2,5552 за доллар.

Тем временем евро подорожал на 1,41%, или на BYN 0,0426 – до 3,0649 рубля (7 июля он стоил Br3,0223 за 1 евро).

Курс российского рубля вырос на 0,03%, или BYN 0,0009 – до 3,4504 белорусского рубля за 100 российских рублей.

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