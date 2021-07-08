Лукашенко рассказал, с чего может начаться война в Беларуси в нынешних условиях. Фото: president.gov.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в современных условиях война может начаться не с агрессии извне, а изнутри – с «разрушения умов» людей. Такое мнение он высказал во время своего выступления на церемонии чествования выпускников высших военных учебных заведений и высшего офицерского состава.

Кадры с этого мероприятия опубликовал близкий к его пресс-службе Telegram-канал «Пул первого».

– Теоретически мы готовимся к войне не так, как это было прежде. Вы прекрасно понимаете, что война, скорее всего, не начнется с агрессии извне, она начнется изнутри, начнется разрушением умов наших людей. Начнется с того, чтобы посеять хаос в нашей стране, и уже потом, если потребуется, ввести сюда иностранные войска. Об этом мы говорили, в этом суть нашей концепции национальной безопасности, – заявил Лукашенко.