Кому не стоит загорать, рассказал врач

Медики напомнили, кому нельзя загорать. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Беларуси установилась 30-градусная жара, многие жители отправились на пляжи. В связи с этим медики напомнили, кому нельзя загорать.

В частности, этого не стоит делать тем, у кого на теле очень много больших пигментных невусов (родинок), особенно врожденных. Об этом пишет портал 24 health.by.

Считается, что людям, у которых более 70-100 родинок, противопоказано долго загорать.

Кроме того, загорать не рекомендуется во время приема некоторых лекарств. Например, сульфаниламидов, тетрациклинов, противозачаточных таблеток и др. Эти препараты оказывают фотосенсибилизирующее действие (повышают чувствительность к солнечным лучам) и могут способствовать ожогу. Загар нежелателен также для людей с первым и вторым фототипом кожи.

Как рассказал заведующий кафедрой онкологии Белорусской медицинской академии последипломного образования, кандидат медицинских наук Александр Жуковец, среди жителей нашей страны преобладают два фототипа.

– Что касается белорусов, среди жителей нашей страны преобладают люди со вторым и третьим фототипами кожи. Поэтому не стоит забывать о правилах пребывания на солнце. Категорически нельзя загорать также тем, у кого уже были онкологические заболевания или опухоли кожи, – пояснил Жуковец.

Также нельзя долго быть на открытом солнце малышам до года – они должны находиться в тени.

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