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Общество8 июля 2021 15:38

Кому не стоит загорать, рассказал врач

Также медик предостерег от принятия солнечных ванн тех, кто принимает определенные лекарства
Надежда БЕЛЯНСКАЯ
Медики напомнили, кому нельзя загорать.

Медики напомнили, кому нельзя загорать.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Беларуси установилась 30-градусная жара, многие жители отправились на пляжи. В связи с этим медики напомнили, кому нельзя загорать.

В частности, этого не стоит делать тем, у кого на теле очень много больших пигментных невусов (родинок), особенно врожденных. Об этом пишет портал 24 health.by.

Считается, что людям, у которых более 70-100 родинок, противопоказано долго загорать.

Кроме того, загорать не рекомендуется во время приема некоторых лекарств. Например, сульфаниламидов, тетрациклинов, противозачаточных таблеток и др. Эти препараты оказывают фотосенсибилизирующее действие (повышают чувствительность к солнечным лучам) и могут способствовать ожогу. Загар нежелателен также для людей с первым и вторым фототипом кожи.

Как рассказал заведующий кафедрой онкологии Белорусской медицинской академии последипломного образования, кандидат медицинских наук Александр Жуковец, среди жителей нашей страны преобладают два фототипа.

– Что касается белорусов, среди жителей нашей страны преобладают люди со вторым и третьим фототипами кожи. Поэтому не стоит забывать о правилах пребывания на солнце. Категорически нельзя загорать также тем, у кого уже были онкологические заболевания или опухоли кожи, – пояснил Жуковец.

Также нельзя долго быть на открытом солнце малышам до года – они должны находиться в тени.

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