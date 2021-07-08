Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 8 июля 2021 года: 1035 новых случаев COVID-19 за сутки, 11 смертей

За сутки в республике выявили 1 тыс. 035 пациентов с COVID-19 Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Минздрав Беларуси опубликовал 8 июля свежую статистику по коронавирусу в Беларуси. За сутки в республике выявили 1 тыс. 035 пациентов с COVID-19, выписали из больниц 1 тыс. 173 пациента.

«Всего с начала пандемии, в Беларуси были зарегистрированы 424 тыс. 554 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 417 тыс. 585 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19», – добавили в Минздраве.

Кроме того, за минувшие сутки в Беларуси умерли 11 пациентов с выявленным коронавирусом. За все время распространения инфекции в стране скончались 3 тыс. 225 человек с выявленной коронавирусной инфекцией.

Также в стране продолжают делать тесты. За минувшие сутки выполнено 18 тыс. 292 таких анализа, а всего в Беларуси их проведено 6 млн. 923 тыс. 772.

Рассказали в Минздраве и о ходе вакцинации. Уже 1,03 млн белорусов получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них более 681,4 тыс. человек прошли полный курс вакцинации.

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