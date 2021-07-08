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Экономика8 июля 2021 16:50

В Минэнерго отреагировали на отказ Украины от белорусской электроэнергии

Тем считают, что это решение создает определенные риски прежде всего для украинских потребителей
Надежда БЕЛЯНСКАЯ
Отказ Украины от импорта белорусской электроэнергии не повлияет на работу энергосистемы Беларуси. Фото: pixabay

Отказ Украины от импорта белорусской электроэнергии не повлияет на работу энергосистемы Беларуси. Фото: pixabay

Отказ Украины от импорта белорусской электроэнергии не повлияет на работу энергосистемы Беларуси. Об этом заявили в Министерстве энергетики.

«Объемы поставок электроэнергии из Беларуси в Украину в прошлом и этом году были небольшими. Однако в осенне-зимний период белорусская электроэнергия, которая поставлялась по запросу украинской стороны, использовалась для обеспечения устойчивой работы энергосистемы Украины в сложные периоды неблагоприятных погодных условий», – говорится в сообщении Минэнерго.

В министерстве считают, что решение об ограничении импорта белорусской электроэнергии создает определенные риски прежде всего для украинских потребителей.

«Но, как видно, в этом случае политика сильнее экономических доводов», – добавили в Минэнерго.

Напомним, что 8 июля стало известно, что Украина отказалась закупать электроэнергию, вырабатываемую Белорусской атомной электростанцией. Об этом заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните по итогам переговоров с главой правительства Украины Денисом Шмыгалем в Вильнюсе в четверг.

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В течение месяца соответствующий список передадут на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны (подробности).

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Ранее Украина также объявила о прекращении авиасообщения с Беларусью (подробности).