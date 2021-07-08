В Минэнерго отреагировали на отказ Украины от белорусской электроэнергии

Отказ Украины от импорта белорусской электроэнергии не повлияет на работу энергосистемы Беларуси. Фото: pixabay

Отказ Украины от импорта белорусской электроэнергии не повлияет на работу энергосистемы Беларуси. Об этом заявили в Министерстве энергетики.

«Объемы поставок электроэнергии из Беларуси в Украину в прошлом и этом году были небольшими. Однако в осенне-зимний период белорусская электроэнергия, которая поставлялась по запросу украинской стороны, использовалась для обеспечения устойчивой работы энергосистемы Украины в сложные периоды неблагоприятных погодных условий», – говорится в сообщении Минэнерго.

В министерстве считают, что решение об ограничении импорта белорусской электроэнергии создает определенные риски прежде всего для украинских потребителей.

«Но, как видно, в этом случае политика сильнее экономических доводов», – добавили в Минэнерго.

Напомним, что 8 июля стало известно, что Украина отказалась закупать электроэнергию, вырабатываемую Белорусской атомной электростанцией. Об этом заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните по итогам переговоров с главой правительства Украины Денисом Шмыгалем в Вильнюсе в четверг.

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В течение месяца соответствующий список передадут на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны (подробности).

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