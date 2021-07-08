Визовые центры Литвы и Эстонии в Беларуси объявили о приостановке приема документов

Литовский визовый центр пока не будет принимать документы на шенгенские визы типа С и национальные визы типа D. Фото: pixabay

Визовые центры Литвы и Эстонии в Беларуси временно прекратили принимать документы с 8 июля.

В частности, литовский визовый центр сообщил, что пока не будет принимать документы на шенгенские визы типа С и национальные визы типа D в литовское посольство.

Тем временем визовые центры Эстонии не будут брать заявления на визу в Эстонию, Финляндию, Швецию, Польшу с 18 по 14 июля включительно, а центры в Барановичах, Бресте, Витебске, Гомеле, Гродно, Лиде, Могилеве, Пинске с 7 по 13 июля включительно.

Напомним, что недавно Министерство иностранных дел Беларуси решило сократить дипломатическое представительство Литвы в нашей стране до минимума.

В МИД вызвали Временного поверенного в делах Литвы Асту Андрияускене «в связи с систематическими недружественными действиями Литвы, грубо нарушающими Договор о добрососедстве и сотрудничество между Беларусью и Литвой».

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«В связи с систематическими недружественными действиями Литвы», отметили в министерстве (подробности).

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Останутся четверо людей, рассказали в литовском внешнеполитическом ведомстве (подробности).

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Запись на подачу документов приостановлена до дальнейшего уведомления (подробности).