Власти Литвы сообщили, что начнут ставить барьер с колючей проволокой на границе с Беларусью уже с 9 июля

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8 июля министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что до конца недели начнут сооружать специальный барьер с колючей проволокой на границе с Беларусью для задержки мигрантов до прибытия пограничников.

Возможно, установкой займутся уже 8-го или, самое позднее, 9-го июля, отметил министр обороны. Ему передали, что предприятиям, производящим такие заграждения, поручили начинать намотку проволоки.

«Если будет поручение покрыть всю границу, без сомнения (помимо тех мест, которые уже покрыты), это на сколько-то затянется, потому что каждое из предприятий производит пять километров в день», — цитирует министра обороны Литвы БелаПАН.

Также Арвидас Анушаускас заявил, что на следующей неделе планируются изменения и дополнения в правовые акты о сокращении рассмотрения просьб о предоставлении убежища. После этого экономических мигрантов (не политбеженцев) будут возвращать на родину.

1509 нелегальных мигрантов перехвачено на литовско-белорусско границе с начала года. Рекорд зафиксирован 4 июля: в тот день прибыло 160 человек.

В связи с повышением активности нелегалов на границе 2 июля Литва ввела режим чрезвычайной ситуации.

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