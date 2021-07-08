Главный редактор «Нашай Нiвы» Егор Мартинович проходит подозреваемым по уголовной статье «Организация или подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок»/ Фото: Дарья ЛОМОНОВСКАЯ

- Главный редактор Егор Мартинович проходит подозреваемым по первой части статьи 342 УК (организация или подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, или участие в них), — цитирует БелаПАН телеграмм-канал издания. — Он задержан на 72 часа и будет доставлен в ИВС на Окрестина.

Утром 8 июля сайт «Нашай Нівы» перестал открываться. Министерство информации сообщило, что приняло решение о блокировке сайта nn.by «на основании уведомления Генпрокуратуры в связи с размещением информации, распространение которой запрещено пунктом 1 статьи 38 закона Республики Беларусь «О средствах массовой информации».

В редакции издания, офисе бухгалтерии и дома у сотрудников прошли обыски.

- Как стало известно, обыск и допросы сотрудников «Нашай Нівы» проводятся по статье 342 Уголовного кодекса (организация или подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, или участие в них), статье 293 УК (массовые беспорядки), — сообщил телеграм-канал «Нашай Нівы». — Обыски прошли в редакции издания, офисе бухгалтерии, а также дома у редакторов Егора Мартиновича, Андрея Скурко и Андрея Дынько, у бухгалтера Ольги Ракович.

Сообщалось также, что Мартиновичу вызывали скорую. Это подтвердили в СК:

- В ходе допроса Егор Мартинович сообщил о плохом самочувствии. Следователем вызвана бригада скорой медицинской помощи. После оказания медпомощи жалоб от него не поступило, и следственные действия продолжились", - заявили Sputnik в Управлении СК по Минску.

Также обыск дома прошел у редактора «Нашай Нівы» Андрея Скурко, его увезли на допрос, сообщает телеграм-канал сайта. Он также задержан на 72 часа и доставлен на Окрестина.

Получить оперативный комментарий в силовых органах БелаПАН не удалось.

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