В Минске мужчина два года поджигал мусорные контейнеры, чтобы соседи правильно выбрасывали отходы

Скриншот из видео ГУВД Мингорисполкома

У 45-летний минчанина не сложились отношения с соседями из других домов. Он утверждает, что те неправильно выбрасывали мусор.

Чтобы их проучить, ночью он брал подручные средства, спички и, с их помощью, поджигал пластмассовые мусорные контейнеры. Так он делал два года.

Огонь иногда перекидывался и на автомобили, которые стояли рядом. Только по одному такому случаю сумма ущерба составила 1100 рублей, сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Мужчину, конечно же, задержали и возбудили уголовное дело за хулиганство.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов проверяют, имеет ли мужчина отношение к похожим случаям в столице.

Если вы были очевидцем аналогичной ситуации с этим гражданином, в МВД просят позвонить по номеру телефона 8 (017) 278-48-66 или набрать 102.

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