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Происшествия8 июля 2021 17:55

В Минске мужчина два года поджигал мусорные контейнеры, чтобы соседи правильно выбрасывали отходы

Только по одному такому случаю сумма ущерба составила 1100 рублей
Юлия АДАМОВИЧ
Скриншот из видео ГУВД Мингорисполкома

Скриншот из видео ГУВД Мингорисполкома

У 45-летний минчанина не сложились отношения с соседями из других домов. Он утверждает, что те неправильно выбрасывали мусор.

Чтобы их проучить, ночью он брал подручные средства, спички и, с их помощью, поджигал пластмассовые мусорные контейнеры. Так он делал два года.

Огонь иногда перекидывался и на автомобили, которые стояли рядом. Только по одному такому случаю сумма ущерба составила 1100 рублей, сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Мужчину, конечно же, задержали и возбудили уголовное дело за хулиганство.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов проверяют, имеет ли мужчина отношение к похожим случаям в столице.

Если вы были очевидцем аналогичной ситуации с этим гражданином, в МВД просят позвонить по номеру телефона 8 (017) 278-48-66 или набрать 102.

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