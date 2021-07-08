Двух экс-президентов Кыргызстана Акаева и Бакиева объявили в розыск. Один из них сбежал в Беларусь

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Бывших президентов Кыргызстана Аскара Акаева и Курманбека Бакиева объявили в розыск по делу о коррупции на проекте золоторудного месторождения Кумтор.

Как сообщил на брифинге 8 июля глава киргизского Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Камчыбек Ташиев, кроме них привлекли и других чиновников, передает Интерфакс-Запад.

Известно, что Аскар Акиев покинул свою страну в 2005 году. Он привлечен к уголовной ответственности за «злоупотребление должностным положением».

Бакиев же сбежал в 2010-ом, и теперь живет в Беларуси. У него заочный приговор — 30 лет лишения свободы по различным преступлениям. Кстати, как писала «Комсомольская правда», он полтора месяца скрывался в Березинском заповеднике.

Разыскивают и его сына Максима, которого заочно приговорили к пожизненному заключению за коррупцию и отмывание денег.

Также Ташиев заявил, что рассматривается «возможная причастность к заключению заранее невыгодных для республики договоров с канадскими компаниями экс-президентов Алмазбека Атамбаева и Сооронбая Жээнбекова», пишет РИА Новости.

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