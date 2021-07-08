Защитника Виктора Бабарико Дмитрия Лаевского решено исключить из коллегии адвокатов

Фото: телеграм-канал Дмитрия Лаевского

8 июля дисциплинарная комиссия Минской городской коллегии адвокатов приняла решение лишить защитника Дмитрия Лаевского статуса адвоката. Претензии у Минской городской коллегии адвокатов к Лаевскому возникли после его выступления в судебных прениях в защиту Виктора Бабарико на суде.

Лаевский в своем телеграм-канале пояснил: дело было заведено «за то, что выступая в судебных прениях в защиту Виктора Бабарико, я обосновал невиновность других обвиняемых и попросил их оправдать, то есть за мою процессуальную позицию».

«Выступая в судебных прениях, я попросил оправдать людей, чье вынужденное согласие с обвинением используется для незаконного уголовного преследования Виктора Бабарико. Я возразил против позиций этих обвиняемых, указал на наличие у них мотивов для самооговора, обосновал отсутствие преступления в действиях этих обвиняемых и попросил их оправдать (а их защитники с этим не согласны). Это назвали «высказываниями в отношении обвинения других лиц, противоречащими их позиции и позиции их защитников». А мои аргументы о невиновности тех обвиняемых и оспаривание доводов, озвученных их защитниками, расценили как оценку позиции и работы других адвокатов в присутствии их клиентов», — рассказывал Лаевский.

Рассмотрение производства длилось два часа. Адвокат выступил со своими объяснениями. По мнению адвоката, «оспаривать позицию других участников процесса, особенно если она используется для обвинения моего подзащитного, ни закон, ни правила профэтики не запрещают». Также дали слово и его коллегам по защите Бабарико.

«Дисциплинарная комиссия МГКА приняла решение исключить меня из коллегии адвокатов. За просьбу об оправдании людей», резюмировал защитник.

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