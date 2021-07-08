В Украине представили список из 52 белорусов, на которых хотят наложить санкции. Вот кто в этом списке

В Украине представили список из 52 белорусов, на которых хотят наложить санкции.

Кабинет министров Украины представил санкционный список ряда белорусских граждан. Всего в списке 52 фамилии. Вот, кто попал в список: Юрий Караев, Геннадий Казакевич, Александр Барсуков, Сергей Хоменко, Юрий Назаренко, Хазалбек Атабеков, Александр Шепелев, Дмитрий Балаба, Иван Кубраков, Максим Гамола, Александр Алешкевич, Андрей Галенка, Александр Васильев, Олег Шуляковский, Анатолий Васильев, Александр Астрейко, Леонид Журавский, Михаил Домарнацкий, Максим Михович, Иван Соколовский, Валерий Вакульчик, Сергей Теребов, Дмитрий Реуцкий, Владимир Калач, Олег Чернышев, Александр Конюк, Лидия Ермошина, Вадим Ипатов, Елена Дмухайло, Андрей Гуржий, Ольга Дорошенко, Сергей Калиновский, Светлана Кацубо, Александр Лосякин, Игорь Плышевский, Марина Рахманова, Олег Слижевский, Ирина Целиковец, Виктор Лукашенко, Игорь Сергеенко, Иван Тертель, Роман Мельник, Иван Носкевич, Алексей Волков, Сергей Аземша, Андрей Смаль, Андрей Павлюченко, Игорь Бузовский, Наталья Эйсмонт, Сергей Зубков, Андрей Равков и Пётр Миклашевич.

Напомним, украинское правительство одобрило санкции против Беларуси. Окончательное решение примет СНБО.

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