Курьез: в Литве пришлось прервать пресс-конференцию президента на авиабазе НАТО из-за боевой тревоги

В Литве пришлось прервать пресс-конференцию президента на авиабазе НАТО из-за боевой тревоги.

Эта удивительная история случилась 8 июня в Литве – а именно, на авиабазе НАТО, которую посещали президент Литвы Гитанас Науседа и премьер Испании Педро Санчес. После встречи они отвечали на вопросы журналистов, стоя перед ангаром с военными истребителями. Неожиданно в ангаре началась «движуха» - военные засуетились, пилоты запрыгнули в самолет, двери ангара распахнулись. Все было похоже на военную тревогу – непонятно только, учебную или боевую. Пресс-конференцию сразу прекратили, стойки с микрофонами, которых говорили политики, сразу убрали – чтобы освободить дорогу выезжающему из ангара истребителю.

Чуть позже выяснилось: тревога была боевой: из-за «неопознанного российского самолета» над Балтийским морем. На перехват лайнера экстренно вылетели два испанских «Еврофайтера», принадлежащих НАТО. На базе была объявлена тревога. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Mundo. После вылета самолетов на перехват пресс-конференция, проходившая на базе НАТО в литовском городе Шяуляй, была продолжена.

Вот видео этого инцидента.

Подробности уточняются. В то же время в Минобороны РФ неоднократно заявляли, что все полеты ВКС РФ выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

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