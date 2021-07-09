Опять жара - опять запреты: в десятках районов Беларуси снова нельзя ходить в лес

Из-за жары белорусам снова запретили ходить в лес. Фото: pixabay.com

С возвращением жаркой погоды, вновь возросла пожароопасность в лесном массиве. В Беларуси снова начали вводить ограничения на посещение лесов. Узнали, где прогулка по лесу будет грозить штрафом.

По данным на утро 9 июля, в Беларуси запрещено посещать леса в Могилевском и Шкловском районах. Еще 29 районов - «желтые», там посещение лесов не запрещено, но ограничено. Это практически все регионы Минской области, несколько районов в северной части Гродненщины и пару районов на Гомельщине. Пока нет ни одного запрета или ограничения на посещение лесов в Брестской или Витебской областях.

Подробная информация содержится в интерактивной карте Беларуси на сайте Министерства лесного хозяйства, которая регулярно обновляется.

Напомним, в Беларуси в июне из-за жаркой погоды не разрешалось посещать леса практически ни в одном районе. Однако с началом дождей министр лесного хозяйства поручил оперативно снять ограничения.

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