КГБ: «В Беларуси проводится операция по зачистке от радикально настроенных лиц»

Заместитель начальника Следственного управления КГБ Константин Бычек заявил, что в стране проходит широкомасштабная зачистка от радикально настроенных лиц. Фото: кадр из видео Беларусь 1.

Заместитель начальника следственного управления КГБ Беларуси Константин Бычек выступил в эфире телеканала Беларусь 1 и заявил, что в стране проходит широкомасштабная операция по зачистке от радикально настроенных лиц.

Сообщается, что правоохранительные органы обращают внимание на участников определенных телеграм-каналов.

-В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий участники этих телеграм-каналов деанонимизированы, их личности установлены, - сказал Константин Бычек. - В рамках расследования проводится широкомасштабная операция по зачистке от радикально настроенных лиц.

По словам Константина Бычека, обыски и задержания, о которых сообщалось 8 июля, являются частью неотложных следственных и других процессуальных действий.

-Проводятся неотложные следственные и другие процессуальные действия, в том числе обыски и задержания, в ходе которых будет проверена причастность каждого участника к совершению противоправных деяний, - сказал заместитель начальника следственного управления.

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