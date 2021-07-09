В Беларуси готовятся изменить законодательство о садовых товариществах: что предлагают

Белорусские власти хотят совершенствовать законодательство о садоводческих товариществах. Фото: pixabay.com

Круглый стол на тему совершенствования законодательства о деятельности садоводческих товариществ обсудили в Палате представителей, сообщили в эфире СТВ. Узнали, как в Беларуси может измениться «дачный закон»?

По словам парламентариев, совершенствование законодательства о садоводческих товариществах в Беларуси вызвало повышенный интерес, кроме того, это «давно назрело».

В четверг, 8 июля, чиновники обсудили вопросы, которые задают дачники: возможность перевода домов в садовых товариществах в статус жилых, желание некоторых СТ стать частью населенных пунктов, выход из членства и так называемое индивидуальное садоводство.

По словам Юрия Чеботаря, первого замминистра экономики Беларуси, именно Минэкономики выступило с инициативой в проекте указа. Документ направили на общественное обсуждение - он вызвал много вопросом и заинтересованность к инициативам и новшествам, предлагаемых ведомством.

- В Беларуси почти 5000 садовых товариществ и около 400 тысяч владельцев участков, - уточнил чиновник.

В свою очередь Леонид Брич, глава Постоянной комиссии Палата представителей Нацсобрания, пояснил, что данными инновациями белорусские власти хотят «дать импульс изменению в законодательстве о деятельности садовых товариществ».

- Сегодня достаточно много проблемных вопросов. Пласт вопросов и в проведении собраний, и в членских взносах, и в управлении садовыми товариществами. Эти все моменты мы будем стараться в конечном итоге отрегулировать в последующих нормативных документах, - прокомментировал Брич.

Уточняется, что белорусские депутаты опираются в этом вопросе и на опыт России и Казахстана. Так рассматривается введение в законодательство дополнительных стандартов и административных процедур, которые в перспективе должны улучшить земельно-правовые отношения в стране.

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