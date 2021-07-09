На МКАД эвакуатор врезался в стоящую «Шкоду», которая до этого врезалась в «Форд»

Эвакуатор врезался в авто, которое до этого уже попало в ДТП. Фото: ГАИ.

В Минске 8 июля около 21.20 на МКАД произошла авария с участием эвакуатора. Эвакуатор «Мерседес» ехал в крайней правой полосе в сторону деревни Зацень со стороны проспекта Победителей.

Водитель отвлекся от управления и наехал на стоящую «Шкоду», в которой были два человека – водитель и пассажир. Обоих с травмами увезли в больницу.

-Ранее автомобиль «Шкода» стал виновником ДТП, - рассказал инспектор ОГАИ Центрального РУВД г. Минска Денис Карачун. – Из-за несоблюдения дистанции он столкнулся с попутным «Фордом». Тогда никто не пострадал.

Правоохранительные органы проводят проверку.

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