На МКАД эвакуатор врезался в стоящую «Шкоду», которая до этого врезалась в «Форд»

Эвакуатор врезался в авто, которое до этого уже попало в ДТП. Фото: ГАИ.
В Минске 8 июля около 21.20 на МКАД произошла авария с участием эвакуатора. Эвакуатор «Мерседес» ехал в крайней правой полосе в сторону деревни Зацень со стороны проспекта Победителей.
Водитель отвлекся от управления и наехал на стоящую «Шкоду», в которой были два человека – водитель и пассажир. Обоих с травмами увезли в больницу.
-Ранее автомобиль «Шкода» стал виновником ДТП, - рассказал инспектор ОГАИ Центрального РУВД г. Минска Денис Карачун. – Из-за несоблюдения дистанции он столкнулся с попутным «Фордом». Тогда никто не пострадал.
Правоохранительные органы проводят проверку.
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