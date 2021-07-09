За неделю разбился второй самолет с пассажирами: крушение произошло в Швеции

Восемь парашютистов и пилот погибли во время крушения самолета в Швеции. Фото: EPA-EFE | JEPPE GUSTAFSSON

Ночью 9 июля в Швеции рядом с городом Эребру произошло крушение малогабаритного самолета. Об этом сообщило местное издание Aftonbladet по информации пресс-службы местной полиции.

На борту самолета было 9 человек: пилот и парашютисты, все они погибли от полученных во время крушения травм.

По данным Морского и авиационного спасательного центра, самолет разбился вскоре после взлета. Крушение произошло на местности вблизи взлетно-посадочной полосой - в нескольких сотнях метров. Сразу после крушения самолет загорелся.

Причины крушения устанавливаются.

Напомним, в начале недели, 6 июля, на Камчатке разбился пассажирский самолет Ан-26. На борту находилось 22 пассажира, в том числе дети.

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