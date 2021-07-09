Без фастфуда и алкоголя. Диетолог рассказала, как питаться перед вакцинацией от ковида, чтобы прививка лучше подействовала

Накануне вакцинации нужно питаться здоровой пищей - это усилит эффект, считает диетолог. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

О том, как правильно питаться перед вакцинацией от COVID-19, рассказала диетолог Наталья Нефедова, передает mir24.tv со ссылкой на Nation News.

Диетолог советует хорошо питаться перед тем, как сделать прививку и после нее. Рацион должен быть разнообразным и состоять из здоровой пищи. В период вакцинации диетолог советует воздержаться от алкоголя, так как он может усилить реакцию организма на прививку.

В то же время Нефедова отметила, что человек, который всю жизнь практиковал нездоровые диеты, вряд ли сможет помочь своему организму, если за неделю до вакцинации начнет питаться правильно.

-Хронические заболевания, связанные с образом питания, развиваются постепенно. Поэтому правильный рацион не может решить проблему даже за неделю. Если на симптомы хронических заболеваний накладывается прививка, то, конечно, есть вероятность, что человек, питающийся фастфудом, перенесет вакцинацию хуже, – объяснила диетолог.

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