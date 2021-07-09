ДТП с электросамокатом: в Минске пострадала 9-летняя девочка

На электросамокате девочка ехала не одна. Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

ДТП с пострадавшим ребенком произошло в Минске на улице Налибокской вечером 8 июля. Подробности сообщила пресс-служба УГАИ ГУВД Мингорисполкома в официальном телеграм-канале.

Примерно в 20.20 часов водитель «Мазда» проезжая во дворе 10-го дома, поворачивал налево и не заметил встречных ему мужчину с 9-летней девочкой на электрическом самокате, произошло столкновение. В аварии пострадала школьница, ее госпитализировали.

Водитель авто сказал, что у него была ограничена обзорность припаркованными машинами. Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

- Предварительно, со слов водителя авто установлено, что авария произошла из-за того, что у него была ограничена обзорность припаркованной машиной, - пояснили в УГАИ.

По факту ДТП проводится проверка.

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