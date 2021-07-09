В Гомеле на краже ниппельных колпачков с авто поймали семилетнюю девочку

Семилетняя девочка пошла "на дело" вместе с одиннадцатилетним братом. Фото: кадр из видео УВД.

В Гомеле троих детей поймали на скручивании ниппельных колпачков с автомобилей. В одном из дворов колпачки сняли сразу с двух машин – БМВ и «Шкоды Октавия». Оказалось, что колпачки скрутили одиннадцатилетний мальчик, его подруга-ровесница и его семилетняя сестра.

-С детьми провели беседу, изъяли часть «коллекции» колпачков. О произошедшем проинформировали родителей, объяснили, что придется направлять материалы проверки в районную комиссию по делам несовершеннолетних. Но после этого дети снова пошли «на дело», - рассказали в ОИОС УВД Гомельского облисполкома.

Та же компания сняла колпачки с автомобиля «Фольксваген пассат». Родители провели с детьми беседу, колпачки нашли и вернули владельцу.

-На родителей составлены административные протоколы за невыполнение обязанностей по воспитанию детей. Для рассмотрения они направлены в КДН райисполкома. Со старшими детьми теперь будет проводиться индивидуальная профилактическая работа, - рассказали в УВД.

В Гомельской области уже зарегистрировано 35 подобных фактов.

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