В Беларусь пришла еще одна крупная российская торговая сеть

В Минске открывается магазин российской сети "Золотое яблоко". Фото: Официальный сайт компании | goldapple.ru

Ранее «Комсомолка» сообщала о том, что в Беларуси начинает официально работать российский интернет-магазин Ozon. Стало известно, что в начале июля на белорусский рынок приходит еще один крупный российский продавец.

Первый зарубежный магазин для российской сети парфюмерных супермаркетов «Золотое яблоко» открывается в Минске уже 9 июля.

Сеть намерена начать «интенсивную экспансию» зарубежного рынка, передает ТАСС. Первый магазин «Золотого яблока» вне России открылся в Беларуси в столичном ТРЦ Galleria Minsk.

- Сеть планирует интенсивную экспансию на международные рынки, не только в странах СНГ. Планы развития амбициозные, - подчеркнули в пресс-службе компании.

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