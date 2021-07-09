В Минске мужчина застрял в очень странном месте, выбраться помогли спасатели

Вот где застрял минчанин, вызволять пришлось спасателям. Фото: МЧС.

Из необычного места пришлось вызволять спасателям мужчину в Минске 8 июля. Около шести часов вечера в службу 101 позвонил прохожий и рассказал, что на улице Филимонова человеку требуется помощь.

Когда спасатели приехали на место, оказалось, что мужчина застрял в приямке в здании общежития. Он был зажат между металлической решеткой и решеткой окна. Мужчина пытался самостоятельно выбраться, но это у него не получилось.

-Спасатели развернули гидравлическую станцию и при помощи разжим-кусачек извлекли человека из приямка, - рассказали в пресс-службе МЧС.

Помощь медиков мужчине не понадобилась, он не пострадал.

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