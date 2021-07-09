Пассажир вылетел через стекло, и бус его придавил: появилось видео жесткой аварии в Лиде

Водитель "Ауди" хотела проскочить перекресток на красный. Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома

Смертельное ДТП с погибшим пассажиром микроавтобуса произошло в Лиде в четверг, 8 июля. Подробности, а также видео и фото с места аварии опубликовала пресс-служба ГАИ УВД Гродненского облисполкома в официальном сообществе во ВКонтакте.

Вечером около 21.00 часов в самом центре Лиды на перекрестке столкнулись микроавтобус «Фольксваген Каравелла» и легковая «Ауди». Погиб 34-летний пассажир буса.

На перекрестке столкнулись бус и легковушка. Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома

- Авария произошла на перекрестке Победы с улицей Ленинской. 22-летняя водитель «Ауди» выехала на перекресток со стороны улицы Кирова на красный свет светофора. Произошла столкновение с микроавтобусом, который выехал на зеленый сигнал, - прокомментировали в пресс-службе.

Пассажир микроавтобуса вылетел из салона. Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома

От удара «Фольксваген» опрокинулся и придавил вылетевшего из салона авто пассажира, мужчина ехал на переднем пассажирском месте.

- По имеющейся информации 34-летний пассажир был придавлен опрокинувшимся микроавтобусом. В результате полученных травм пассажир скончался, - утончили в ГАИ.

Обстоятельства аварии выясняет следственно-оперативная группа.