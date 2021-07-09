Стало известно, какие породы кошек самые древние: вы удивитесь, но с некоторыми вы хорошо знакомы

Хорошо всем знакомые сиамские коты- одна из древнейших пород. Фото: zen.yandex.ru.

Предположительно, человек приручил кошку более 8 тысяч лет назад. Какие породы кошек самые древние, рассказывает БелНовости.

Среди самых древних есть породы очень редкие, например, египетская мау. Ученые нашли свидетельства того, что мау живут рядом с людьми не менее трех тысяч лет. Мау – необычная кошка. Она не боится воды и издает звуки, непохожие на привычное мяуканье. Не исключено, что кошки мау помогали людям во время охоты.

Хорошо известная турецкая ангорская кошка тоже очень древняя. Ей не менее нескольких тысяч лет. Норвежская лесная кошка участвовала в завоевательных походах вместе со своими хозяевами-викингами, кошек даже хоронили вместе с воинами. Достаточно древними являются и азиатские породы кошек – корат и сиамская. Упоминания об этих кошках и их описание встречаются в древних трактатах, которым около 700 лет.

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