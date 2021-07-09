Полоцкие власти назвали 94 места, куда нельзя ходить детям

В Полоцке назвали 11 водоемов и еще 83 места, куда нельзя ходить детям. Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

В Полоцком районе составили список потенциально опасных объектов. Он выложен на официальной сайте райисполкома. Родителям рекомендуют следить, чтобы дети не ходили в эти места.

В списке около сотни объектов. Это недостроенные и ветхие здания, пустующие дома, водоемы.

В самом Полоцке опасных для детей мест 13. Это недостроенная многоэтажка на улице Гагарина, целый городок из 11 строений бывшей мебельной фабрики, несколько нежилых домов, неиспользуемый свинарник бывшего ОАО «Полоцкий мясокомбинат», различные цеха и склады. Много опасных объектов в Боровухе-3 – там размещался военный городок. Не рекомендуется отпускать детей гулять в заброшенном клубе, котельной, бане и складах, которые оставлены военными.

Отмечено много потенциальных мест и на территории района- неэксплуатируемые дома, школы, клубы, рестораны, музеи, склады, столовые, магазины, библиотеки, бани, сгоревшие дома, резервуар для хранения нефтепродуктов и так далее.

В списке одиннадцать водоемов, где детям лучше не купаться и не играть. В основном это промышленные карьеры.

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