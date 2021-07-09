Ситуация на границе Беларуси с ЕС: в очередях стоят сотни фур

На выезде из Беларуси продолжают скапливаться фуры. Фото: ГПК

В очереди на выезд из Беларуси в страны Евросоюза скопилось свыше 1050 фур. Актуальная информация опубликована и обновляется на сайте Госпогранкомитета Беларуси.

Так на 10.00 часов пятницы, 9 июля, на границе Беларуси ожидали выезда сотни фур. Самая протяженная «очередь» выстроилась на границе с Литвой: более 90 фур стояли в «Видзах», 170 в «Котловке», свыше 250 в «Каменном Логе», более 220 в «Беняконях» и еще свыше 120 машин в «Привалке».

Образовались очереди на выезд и на границе с Латвией: более 90 большегрузов ожидали выезда в «Григоровщине» и еще свыше 110 машин в «Урбанах».

На польском направлении на момент написания статьи очередей не было.

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