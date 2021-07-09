В квартире у журналистки Onliner Настасьи Занько проходит обыск.

В квартире у журналистки Onliner Настасьи Занько проходит обыск. С чем он связан, нам пока неизвестно, сообщает телеграм-канал портала.

- Также 9 июня прошли обыски в офисе, у главреда и сотрудников «Медиа-Полесья», пишет телеграм-канал Media-Polesye.by. - Проводили обыски в Лунинце и Пинке следственные группы КГБ в рамках уголовного дела «Акт терроризма». Офис «Медиа-Полесья» находится в Лунинце на улице Пантелеева, через дорогу от КГБ. Дома у журналистов изъяты средства связи, носители информации. Главный редактор Светлана Гарда не находилась по месту жительства в момент проведения обыска.

Сообщается также, что силовики пришли к брестскому журналисту Максиму Хлебцу. Также с обысками силовики сегодня пришли к администратору портала «Виртуальный Брест» Андрею Кухарчику и журналистке Татьяне Смоткиной в Глубоком.

- По данным правозащитников, 8 июля по всей Беларуси были задержаны не менее 15 представителей медиасферы и общественных активистов, включая четверых сотрудников «Нашай Нівы»: главного редактора Егора Мартиновича, редактора Андрея Скурко, главного бухгалтера Ольгу Ракович и главреда журнала «Наша гісторыя» Андрея Дынько, сообщает Belapan.by. - У большинства задержанных по месту жительства прошли обыски. Обыски проводились в редакциях изданий «Наша Ніва», «Брестская газета», Intex-press (Барановичи, Брестская область), «Медиа-Полесье» (Брестская область), orsha.eu (Орша, Витебская область). Кроме того, известно о проведении обысков или осмотров еще у восьми активистов в разных районах Витебской области.

После допросов и дачи подписки о неразглашении материалов следствия отпущены журналист «Нашай Нівы» Наталья Лубневская, фотокорреспондент издания Шура Пилипович-Сущиц и журналистка Алеся Латинская (Бобруйск, Могилевская область, в доме проведен обыск).

Заместитель начальника следственного управления КГБ Константин Бычек в эфире телеканала «Беларусь 1» заявил, что в Беларуси проходит операция по зачистке от радикально настроенных лиц.

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