Литва приступила к установке забора на границе с Беларусью

В 2021-м году на границе с Беларусью задержаны 1546 незаконных мигрантов. Фото: pixabay
Литовские военные 9 июля начали устанавливать проволочное заграждение на границе с Беларусью, чтобы усилить контроль над потоками нелегальных мигрантов.
– Военные должны начать установку, – сообщил в пятницу BNS представитель по связям с общественностью Службы охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) Гедрюс Мишутис, его цитирует delfi.
По его словам, ограждение возведут на участке в 30 километров.
– Пограничники не участвуют в строительстве, лишь указали самый беспокойный участок, – добавил он.
По данным СОГГЛ, в 2021-м году на границе с Беларусью задержаны 1546 незаконных мигрантов, в основном из стран Ближнего Востока и Африки, большинство прибывает без документов.
Литва объявила о планах построить забор на границе с Беларусью 17 июня. Это связано с ростом нелегальной миграции.
Читайте также:
Визовые центры Литвы и Эстонии в Беларуси объявили о приостановке приема документов
Недавно Министерство иностранных дел Беларуси решило сократить дипломатическое представительство Литвы в нашей стране до минимума (подробности).
Лукашенко – о борьбе с нелегальной миграцией на границе: «Беларусь хотят превратить в отстойник»
Президент 6 июля проводит совещание во Дворце Независимости о противодействии санкционным мерам (подробности).
На границе с Беларусью Литва строит палаточный городок для размещения мигрантов
Центр размещения нелегалов переполнен - начато строительство первого палаточного городка (подробности).