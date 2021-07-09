Литва приступила к установке забора на границе с Беларусью

В 2021-м году на границе с Беларусью задержаны 1546 незаконных мигрантов. Фото: pixabay

Литовские военные 9 июля начали устанавливать проволочное заграждение на границе с Беларусью, чтобы усилить контроль над потоками нелегальных мигрантов.

– Военные должны начать установку, – сообщил в пятницу BNS представитель по связям с общественностью Службы охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) Гедрюс Мишутис, его цитирует delfi.

По его словам, ограждение возведут на участке в 30 километров.

– Пограничники не участвуют в строительстве, лишь указали самый беспокойный участок, – добавил он.

По данным СОГГЛ, в 2021-м году на границе с Беларусью задержаны 1546 незаконных мигрантов, в основном из стран Ближнего Востока и Африки, большинство прибывает без документов.

Литва объявила о планах построить забор на границе с Беларусью 17 июня. Это связано с ростом нелегальной миграции.

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