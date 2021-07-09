Захарова назвала заявления Литвы о потоке нелегальных мигрантов из Беларуси нелепыми. Фото: РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ.

- Слышать стенания Евросоюза, Брюсселя и отдельных стран этого объединения относительно некой миграционной угрозы, которая исходит от Беларуси – смешно. Это нелепые заявления, абсолютно нелепые, учитывая, что сотворили западные страны, организовывая коалиции и осуществляя крестовые походы, в частности в страны Ближнего Востока и Северной Африки. Нарушая там ход их жизни и провоцируя колоссальные миграционные проблемы для всего мира, в первую очередь, для европейского континента, - цитирует Марию Захарову РИА НОВОСТИ. - Беларусь является одним из мировых лидеров в борьбе с торговлей людьми, нелегальной иммиграцией. Продвигает полезные инициативы в международных организациях. Именно усилиями Минска удалось пресекать потоки мигрантов, стремящихся попасть в страны ЕС из неблагополучных регионов. И об этом забыли все сегодня – и в Брюсселе, и в целом на Западе.

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