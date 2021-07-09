Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 9 июля 2021 года: число новых случаев за сутки растет несколько дней подряд, 11 смертей

За сутки в республике выявили 1 тыс. 250 новых случаев COVID-19 Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Свежая статистика по коронавирусу в Беларуси 9 июля опубликована в Telegram-канале Минздрава. Так, за сутки в республике выявили 1 тыс. 250 новых случаев COVID-19, выписали из больниц 1 тыс. 335 пациентов.

В предыдущие два дня за сутки регистрировали около тысячи и чуть более тысячи новых случаев коронавируса, таким образом, уже третий день подряд этот показатель растет.

«Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 425 тыс. 804 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 418 тыс. 920 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19», – добавили в Минздраве.

Также за прошедшие сутки у мерли 11 пациентов с выявленным коронавирусом. За все время распространения инфекции на территории Беларуси скончались 3 тыс. 236 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

Также специалисты продолжают делать тесты. За минувшие сутки выполнено 17 тыс. 733 теста, а всего в стране проведено 6 млн. 941 тыс. 505 таких анализов.

Кроме того, в Беларуси продолжается вакцинация от коронавируса. Более 1,06 млн белорусов получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них более 694,2 тыс. человек прошли полный курс вакцинации.

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