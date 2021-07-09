Минздрав предложил сократить в Беларуси карантин после возвращения из-за границы. Фото: pixabay

Министерство здравоохранения Беларуси предложило правительству уменьшить срок самоизоляции после приезда из-за границы до семи дней (сейчас он составляет десять дней). Об этом рассказал накануне замминистра здравоохранения Александр Тарасенко на совещании в Минспорта и туризма.

Там рассматривался взаимный туризм Беларуси и Грузии. Во встрече участвовали чиновники, представители «Белавиа», Минздрава, общественных объединений и белорусский посол в Грузии Михаил Мятликов.

В настоящее время главное препятствие для путешествий – это коронавирус и изоляция по прилете туристов из Грузии. По словам Тарасенко, Минздрав внес в Совмин предложение о сокращении срока самоизоляции до семи дней. Соответствующее постановление может быть подписано уже на следующей неделе, сообщает Республиканский союз туристических организаций.

В то же время туроператоры хотят вообще отменить карантин по возращении из Грузии. Однако в Минздраве пояснили, что такое будет возможно только тогда, когда Грузия перейдет в «зеленую» зону (пока эта страна в «красном» списке ведомства).

Кроме того, Минздрав намерен внести в Совмин предложение об освобождении от самоизоляции тех белорусов, кто привился. Этот вопрос тоже, вероятно, рассмотрят на следующей неделе.

Читайте также:

Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 9 июля 2021 года: число новых случаев за сутки растет несколько дней подряд, 11 смертей

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Беларуси на пятницу, 9 июля (подробности).

Вакцины vs СOVID-19: в ВОЗ сказали, кто побеждает. Вам это не понравится

В ВОЗ прокомментировали ситуацию с новыми штаммами коронавируса (подробности).

Без фастфуда и алкоголя. Диетолог рассказала, как питаться перед вакцинацией от ковида, чтобы прививка лучше подействовала

Специалист рассказала, что если человек всю жизнь питался фастфудом, порция брокколи перед прививкой вряд ли что-то изменит (подробности).