Журналистку портала Onliner Занько увезли на допрос, а у брестского журналиста Хлебца после обыска забрали ноутбук и телефоны

У Настасьи Занько прошел обыск, после которого ее увезли на допрос. Фото: из личного архива

В эту пятницу, 9 июля, силовики пришли к журналистке портала Onliner Настасьи Занько, бывшей сотруднице белорусской "Комсомолки". После обеда стало известно, что обыск у Настасьи завершен.

- По нашей информации, в постановлении на обыск указано, что оперативные мероприятия проводятся в рамках ст. 293 УК (массовые беспорядки), ст. 342 УК (организация или участие в действиях, которые нарушают общественный порядок). Речь идет об акциях протеста, которые прошли в августе 2020 года, - сообщает Телеграм-канал Onliner.

Настасью после обыска увезли на допрос. Также портал сообщил, что ее процессуальный статус неизвестен, а адвокат Настасьи будет пытаться попасть на следственные действия.

К вечеру пятницы стало известно, что Настасья на свободе и находится под подпиской о неразглашении.

Также стало известно, что у журналиста из Бреста Максима Хлебца после обыска забрали ноутбук и телефоны. Он проходит в качестве свидетеля по уголовному делу. Сейчас Максим на свободе, сообщает БАЖ.