Фотофакт: на литовско-белорусской границе начали строить забор из колючей проволоки

На литовско-белорусской границе начали строить забор из колючей проволоки. Фото: diena.lt.

Литовские военные 9 июля начали устанавливать проволочное заграждение на границе с Беларусью, чтобы усилить контроль над потоками нелегальных мигрантов.

– Пограничники не участвуют в строительстве, лишь указали самый беспокойный участок, – добавил он.

На литовско-белорусской границе начали строить забор из колючей проволоки. Фото: diena.lt.

Литва объявила о планах построить забор на границе с Беларусью 17 июня. Это связано с ростом нелегальной миграции.По данным СОГГЛ, в 2021-м году на границе с Беларусью задержаны 1546 незаконных мигрантов, в основном из стран Ближнего Востока и Африки, большинство прибывает без документов.

На литовско-белорусской границе начали строить забор из колючей проволоки. Фото: diena.lt.

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